Украинские читатели «Страны.ua» возмутились появлению словаря терминов по Крыму и Донбассу

Читатели изданий «Страна.ua» и «Главред» возмутились созданному на Украине словарю названий и терминов по Крыму и Донбассу.

Ранее создание такого словаря анонсировала Служба национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Украинцы осудили саму идею и отметили, что украинские силовики занимаются совсем не тем, чем должны в действительности.

«От того-то и проблема у нас сегодня, что власть занимается не тем, чем надо. Лучше бы думали, как решить конфликт на Донбассе», — пишет комментатор Зоя Пархоменко. «Получили настоящую свободу слова. Скачите дальше», — согласился с ней Андрей Букин.

Читатели иронично отмечают, что на такой словарь, вероятно, ушло много времени, которое можно было потратить на что-то более полезное для Украины.

«Я так понимаю, если брать в кавычки название Крымский мост, то он исчезнет. А если мы будем говорить «АТО» вместо "гражданская война" — она сама собой закончится», — с сарказмом добавил другой. «Скорее бы выборы», — емко резюмировали читатели.

Ранее сообщалось, что приложение Apple Music for Artists представило новый вариант карты России — на ней появился Крым, воссоединившийся с РФ. Пользователи заметили, что на отредактированной карте России видны контуры Крымского полуострова. При этом с карты Украины в приложении эта территория исчезла.