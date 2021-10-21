Саакашвили помахал сторонникам из окна грузинской тюрьмы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после заключения показался сторонникам из окна исправительного учреждения.

Политик помахал своим сторонникам, которые собрались около стен тюрьмы. Толпа скандирует его имя с грузинскими флагами в руках. На месте событий находятся представители информационных изданий.

Стоит отметить, что Саакашвили принял решение о возвращении на родину в преддверии октябрьских выборов. Политик не появлялся в Грузии восемь лет. После прибытия в Тбилиси он был задержан местными правоохранительными органами и помещен в тюрьму. Ему грозит девять лет заключения по эпизодам, в которых его заочно признали виновным.