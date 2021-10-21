«Не позавидуешь». Нового куратора внутренней политики Петербурга Мейксина ждут старые проблемы

Новоиспеченному вице-губернатору Санкт-Петербурга по внутренней политике Максиму Мейксину будет непросто соблюсти интересы бизнеса и граждан на фоне четвертой волны коронавируса. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» выразил политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра.

«Разумеется, здесь неважно, кто на этой позиции находится, Константин Серов старой администрации, либо Александр Бельский, либо Мейксин. По той простой причине, что сама по себе ситуация труднопрогнозируемая, неопределенная. Коронавирусные ограничения также разворачиваются на фоне роста сезонной заболеваемости», — объяснил эксперт.

На пост вице-губернатора Мейксин был избран 13 октября — его кандидатуру поддержали 43 депутата ЗакСа, еще двое высказались против. Ранее на эту должность его представил губернатор Александр Беглов. Уже 18 октября Мейксин впервые поучаствовал в рабочем совещании.

До него этот пост занимал Александр Бельский, которого на сентябрьских выборах этого года избрали спикером городского парламента. Его назначение раскритиковала глава ЦИК Элла Памфилова, отметившая, что Бельский «одновременно шел в депутаты и занимался избирательным процессом».

Теперь же эстафету по руководству внутренней политикой города принял Мейксин. Собеседник «ПС» подтвердил, что разгребать ворох поствыборных проблем — дело не из легких. Как минимум потому, что многие городские постановления часто идут из федерального центра.

«Мы же видим, что администрация Петербурга не всегда самостоятельна в принятии решений, потому что есть еще и федеральный центр. Вот, например, эта рабочая неделя с сохранением зарплаты [с 30 октября по 7 ноября — прим. ред.] — она ведь объявлена на федеральном уровне, и Петербургу приходится только подчиняться», — объяснил Гавра.

С другой стороны, нередко распоряжения правительства становятся полной неожиданностью для петербуржцев. К примеру, на днях в городе ввели очередные антикоронавирусные меры, главным новшеством которых стали обязательные QR-коды.

С 15 ноября их начнут требовать в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках и других учреждениях, а с 1 декабря они будут обязательными для посещения кафе и ресторанов, кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта.

Последнее обстоятельство особенно взволновало местных предпринимателей, которые напомнили, что ранее в результате аналогичных мер московские рестораны лишились до 90% выручки. В беседе с «Деловым Петербургом» многие представители бизнеса заявили, что новые требования с ними не обсуждались, а потому свалились «как снег на голову».

«Вход по QR-кодам — это, конечно, сокращение бизнеса в разы. У нас все сотрудники, которые работают с покупателями, привиты, поэтому для нас эта ситуация очень печальная: мы вроде как сделали все, что от нас зависит, а нас сейчас могут очень сильно ограничить», — посетовала соучредитель Ассоциации непродовольственной торговли Ирина Валерианова.

Некоторые предприниматели уже начали подсчитывать возможные убытки. Так, глава представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Петербурге и Ленобласти Наталья Борулько спрогнозировала падение продаж на 70-90%, а гендиректор сети ресторанов «Теремок» Виталий Свидовский заявил, что даже уменьшение оборота на 30% — «это не работа».

Недовольство нарастает и среди обычных граждан, которые по большей части жалуются на закрытость городского правительства. По результатам опроса, проведенного подведомственным Смольному учреждением СПб ГКУ «ЦИС», 46% петербуржцев не знают, как оставлять свои обращения и жалобы к органам власти.

На отсутствие должной коммуникации с городскими властями горожане сетовали и во время избирательной кампании. В частности, под одной из публикаций официального Instagram-аккаунта Смольного пользователи отмечали, что не могут отдать свой голос из-за бюрократических проволочек.

«Пришла. А толку? Меня даже в списке нет», — подчеркнула _irina_granovskaya_.

«А я даже не знаю куда идти», — пожаловалась ostrovskaia6274.

По мнению Гавры, с учетом всех накопившихся проблем Мейксину, конечно, «не позавидуешь». По прогнозу эксперта, вплоть до весны следующего года Петербург будет ждать «непростой период» — властям придется найти консенсус интересов бизнеса, граждан и обеспечением их безопасности на фоне четвертой волны коронавируса.

Однако эксперт напомнил, что новоиспеченный вице-губернатор — не новичок в петербургской политике. В 2013-2019 гг. он возглавлял городской комитет по промышленной политике и инновациям, после этого работал советником губернатора, а затем стал главой администрации Центрального района.

«Мейксина мы знаем и давно — и по центральному району, который был не самым легким, и по комитету. Это человек, который начинал свою карьеру политтехнологом, поэтому он в контексте политических коммуникаций — человек очень искушенный. У меня почему-то нет сомнений в том, что он с этим справится», — подчеркнул Гавра.

Впрочем, пока что проблемы Северной столицы Мейксин объясняет иностранным вмешательством. На прошлой неделе чиновник поднял вопрос о нелегальных граффити в Петербурге — он убежден, что народное творчество спонсируется американскими властями.

«Искренне считаю, что оценивать граффити с точки зрения ценности — это провокация, которая делит общество на части. Одни говорят, что нравится, другим — нет. Американская программа “Раздор” как раз и сталкивает группы населения», — заявил Мейксин.

Однако, по мнению Гавры, следует оценивать не только возможности самого вице-губернатора, но и качество его аппарата и сотрудников профильных комитетов.

«Потому что очень часто стратегические решения, когда дело доходит до каких-то конкретных распоряжений губернатора и постановлений правительства, готовятся исполнителями», — резюмировал политолог.

Ранее губернатор Александр Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге контролируемой, но непростой. 19 октября он вновь ушел в отпуск — это уже третья выходная неделя для губернатора.