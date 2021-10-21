Инфекционист Горелов заявил, что дети чаще всего заражаются COVID-19 от родителей

Детям коронавирус в основном передается от родителей. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам эксперта, именно семья является главным очагом распространения коронавирусной инфекции для детей. Об этом Горелов рассказал в интервью с РИА Новости.

«Поэтому еще раз хочу подчеркнуть необходимость вакцинации взрослых», — объяснил специалист.

Также медик подчеркнул, что для школ и дошкольных учреждений разработаны четкие алгоритмы профилактики — разведение потоков, в разное время перемены и прием пищи, проветривание помещений, обязательное ношение масок педагогами, проведение термометрии у детей.

Ранее сообщалось, что переносимость коронавирусной инфекции у детей гораздо легче, чем у взрослых. Однако малыши до года находятся в группе риска.