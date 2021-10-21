Минобороны Британии подтвердило сведения о поставках ракет Brimstone на Украину

Лондон и Киев ведут переговоры о поставках ракетных вооружений для ВС Украины. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны Великобритании.

Ранее британское издание Times сообщало, что украинские власти планируют закупить у Соединенного Королевства ракеты класса «земля — земля» и боеприпасы для военных самолетов. В британском оборонном ведомстве в комментарии для РИА Новости подчеркнули, что речь идет о сделке, обнародованной еще четыре месяца назад.

«Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года», — заявили в пресс-службы минобороны Британии.

Отмечается, что Лондон поставит Киеву высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты Brimstone, которые способны поражать множество целей сразу. Кроме того, согласно договору Украина получит новые военно-морские платформы и оборонительное корабельное вооружение, а также два противоминных корабля класса Sundown.