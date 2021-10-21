Fox News обратил внимание на попытки журналистов выдать беспорядки BLM за «мирные акции»

Многие американские издания предпочли не упоминать о погромах в ходе протестов движения Black Lives Matter, уверены на местном телеканале.

Движение Black Lives Matter зародилось в 2013 году в соцсетях. Свое развитие оно получило в 2020 году, когда люди стали выражать недовольство из-за смерти американца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Возмущение переросло в беспорядки не только на улицах США, но и за пределами страны.

Значительная часть представителей прессы сообщала о мирном характере акций. Порою они выступали с заявлениями на фоне горящих зданий и погромов, отметили в Fox News. Издание раскрыло ложь американских СМИ о погромах BLM и обратило внимание на попытки журналистов выдать беспорядки за «мирные акции».

«Однако именно это (беспорядки. — Прим. ред.) произошло, в первые же дни истерии BLM прошлым летом. Полицейский участок горел. И было вполне понятно, что из этого следует. Потому-то мы и не позволяем жечь полицейские участки! Потому что это подает вот какой сигнал: полиция не может защитить вас, она даже себя не способна защитить! Итак, полиция не контролирует ситуацию, законной власти больше нет, теперь все решает агрессивная толпа!» — сделали выводы из демонстрации на телеканале.

Ранее лидер нью-йоркского отделения BLM Чивона Ньюсом пригрозила мэру города новыми беспорядками. На этот раз представителей движения возмутило введение обязательной вакцинации от коронавируса.