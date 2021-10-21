Samsung сможет уладить ситуацию с запретом продажи смартфонов в России

Шеф-редактор журнала «Мобильные коммуникации» Леонтий Букштейн считает, что будущее компании Samsung, смартфоны которой запретили к продаже в России, зависит от ее дальнейшего соблюдения законодательства страны.

Компания прекратила продавать в России некоторые устройства из-за иска швейцарской компании Sqwin SA, которая запатентовала платежный сервис Samsung Pay. Арбитражный суд Москвы запрос удовлетворил, а под запрет попали девайсы Samsung, поддерживающие данную технологию. Букштейн считает, что производители электроники смогут решить спор.

«Такому серьезному игроку рынка "красную карточку" показывать, наверное, не совсем приятно и регуляторам. Но до сих пор не было никаких неразрешимых конфликтов с этой компанией как раз. Даже удивительно, что вдруг она попала в число тех, с которыми нужно разбираться. Я думаю, в течение не очень большого времени договорятся», — сказал Букштейн в беседе с телеканалом «360».

Журналист считает, что цели умышленно вытеснять компанию с рынка не было. Samsung, в свою очередь, должна соблюдать законодательство страны, считает Букштейн.