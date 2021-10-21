Представители Польши и стран Балтии проигнорировали выступление Матвиенко в Афинах

Делегации Польши и прибалтийских стран вышли из зала Конференции европейских спикеров после того, как начала выступать член Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Европейская конференция председателей под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Афинах 20-22 октября. Матвиенко приняла участие в церемонии открытия, а также выступила с докладом.

«Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний», — рассказал представитель РФ.

Как сообщалось ранее, спикер Совфеда намерена поучаствовать в тематических дебатах. Также на полях конференции Матвиенко проведет встречу с главой парламента Греции Константиносом Тасуласом.