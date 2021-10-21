Губернатор Курской области объявил нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября

Жители Курской области будут отдыхать в период с 25 октября по 7 ноября включительно. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам главы Курской области, период нерабочих дней позволит сократить темпы распространения COVID-19 и снизить нагрузку на медицинские учреждения. Он напомнил, что наиболее надежным способом защиты от заражения коронавирусом является вакцинация.

Процедура вакцинации в России проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства. К ним относятся «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», разработанная специалистами Центра имени Н.Ф. Гамалеи. Пройти вакцинацию можно в медицинских учреждениях, а также в мобильных пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах и других общественных местах.