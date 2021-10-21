Синоптики пообещали Петербургу наводнение из-за шторма в Финском заливе

Шторм в Финском заливе приведет к подъему уровня воды в Неве в пятницу, 22 октября.

«Неустойчивая погода в нашем регионе продолжается. С приближением нового циклона к Санкт-Петербургу сегодня ночью ожидается штормовая погода на акватории Финского залива и очередное наводнение в городе. Юго-западный ветер на акватории Финского залива усилится в порывах до 25–28 м/ с предстоящим утром и будет сохраняться в течение дня», — рассказал главный синоптик города Александр Колесов в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Пода в Неве поднимется до двух метров. Несмотря на сильный ветер в городе будет относительно тепло — до плюс десяти градусов. Непогода продлится до субботы. Тогда же начнется похолодание — температура воздуха опустится до нуля - плюс двух градусов.

В среду, 20 октября, в Петербурге выпало более половины месячной нормы осадков.