Основной темой саммита лидеров стран ЕС будет энергетический кризис

Охвативший Европу энергетический кризис станет главной темой начавшегося в Брюсселе планового саммита лидеров 27 стран Евросоюза.

Главы государств и правительств проведут дискуссию по ситуации с ростом цен на газ. В этом контексте они затронут и Россию, передает издание «EurAsia Daily». Еще одной центральной темой станет пандемия. Лидеры стран сообщества обсудят вакцинацию, ограничительные меры и вопросы экономического преодоления последствий пандемии.

Кроме того, в повестку саммита включен вопрос о верховенстве права в Польше. Польский Конституционный суд счел неправомерным верховенство международного права над национальным.

Не останется в стороне и проблема миграции. Лидеры 27 стран обсудят, в частности, ситуацию на границах с Белоруссией, власти которой, как утверждают в Брюсселе, якобы причастны к организации отправки нелегальных мигрантов в государства Евросоюза.

Экономист Станислав Митрахович ранее рассказывал, что в Евросоюзе идет серьезная дискуссия о необходимости атомной энергетики. Отмечается внутренний раскол между государствами, которые хотят закрыть существующие АЭС и запретить строительство новых, и сторонниками развития этой сферы.