Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Основной темой саммита лидеров стран ЕС будет энергетический кризис

Основной темой саммита лидеров стран ЕС будет энергетический кризис

Охвативший Европу энергетический кризис станет главной темой начавшегося в Брюсселе планового саммита лидеров 27 стран Евросоюза.

Главы государств и правительств проведут дискуссию по ситуации с ростом цен на газ. В этом контексте они затронут и Россию, передает издание «EurAsia Daily». Еще одной центральной темой станет пандемия. Лидеры стран сообщества обсудят вакцинацию, ограничительные меры и вопросы экономического преодоления последствий пандемии.

Кроме того, в повестку саммита включен вопрос о верховенстве права в Польше. Польский Конституционный суд счел неправомерным верховенство международного права над национальным.

Не останется в стороне и проблема миграции. Лидеры 27 стран обсудят, в частности, ситуацию на границах с Белоруссией, власти которой, как утверждают в Брюсселе, якобы причастны к организации отправки нелегальных мигрантов в государства Евросоюза.

Экономист Станислав Митрахович ранее рассказывал, что в Евросоюзе идет серьезная дискуссия о необходимости атомной энергетики. Отмечается внутренний раскол между государствами, которые хотят закрыть существующие АЭС и запретить строительство новых, и сторонниками развития этой сферы.