Пост про «умирающих русских» спровоцировал уголовный процесс в Латвии

В Латвии инициировали уголовный процесс из-за поста в Twitter о пользе «умирающих русских». Автором скандального твита стала Селма Левренце, общественная активистка и помощница депутата Сейма Мариса Мичеревскиса.

«Чем больше умрет русскоязычных, тем лучше для латышского языка», — написала Левренце.

За это высказывание депутат Сейма Карина Спруде написала на девушку заявление в полицию и Службу госбезопасности Латвии. Пресс-секретарь Госполиции Криста Андерсон подтвердила, что возбуждено уголовное дело из-за возможного разжигания ненависти к русскоязычным жителям страны, но только по факту, а не в отношении помощницы депутата.

Левренце в свою очередь объяснила, что ее слова были саркастичным комментарием к риторике националистов и абсурдному решению правительства Латвии не сообщать гражданам о вакцинации и ситуации с коронавирусом на русском языке. Девушка полагала, что посыл ее сообщения был очевиден, и она призналась, что не ожидала такого ажиотажа.

«Совершенно ясно, что я не имею в виду буквально, тем более, что я – человек, который выступает за равенство между всеми национальностями в Латвии, а также за право голосовать за неграждан на местных выборах», — сказала журналистам активистка.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что русский язык — «следствие советской оккупации» и «главная беда» страны. Политик призвал избавиться от рудимента, который «дискриминирует латышей» на рынке труда.