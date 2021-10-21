Собянин ввел дополнительные ограничения на период нерабочей недели в Москве

Дополнительные ограничительные меры начнут действовать в Москве с 28 октября на период нерабочих дней. Решение принял мэр города Сергей Собянин.

Все непродовольственные магазины временно остановят работу в российской столице. Открытыми останутся аптеки и точки торговли, где можно приобрести товары первой необходимости. Также закрываются рестораны, кафе, организации бытовых услуг, бассейны, фитнес-клубы, салоны красоты.

Кабинеты стоматологии будут оказывать помощь только в экстренных случаях. Приостановят работу концертные залы, цирки, кинотеатры и музеи. С 8 ноября до улучшения ситуации с коронавирусом в столице начнут действовать ограничения на посещение развлекательных и просветительских мероприятий. Одновременно смогут присутствовать не более 500 человек.