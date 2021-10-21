Российские пенсионеры начали осваивать новые профессии на фоне пандемии COVID-19

Пожилые россияне начали обращаться в центры профессиональной подготовки для получения новых знаний и навыков, что связано с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот», рассказала руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга Ольга Коротеева.

По словам эксперта, пенсионеры относятся к числу самых прилежных слушателей на курсах профессиональной подготовки. Кроме того, они понимают, как будут применять полученные в ходе занятий навыки.

«Не могу сказать, что категория сильно выделяется, но очень радует, что приходят те, кто хочет сохранить текущее место работы. В пандемию это и время возможностей, это возможность получить и применить какие-то новые навыки», — передает ее слова Федеральное агентство новостей.

Чаще всего в центр занятости обращаются люди предпенсионного и пенсионного возраста, утверждает Коротеева. Руководитель центра подготовки подчеркнула, что людей, не готовых впоследствии устроиться на работу, не допускают к обучению.

Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга был создан в рамках национального проекта. Его деятельность направлена на ликвидацию запросов рынка труда и образования.