Президент России и премьер Израиля обсудят в ходе переговоров в Сочи ситуацию на Ближнем Востоке

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет лично встретятся в Сочи 22 октября. Стороны в ходе переговоров затронут тему Ближнего Востока.

Недавно глава государства комментировал наращивание отношений с Иерусалимом. По словам президента, увеличение контактов отвечает интересам народов двух государств. О предстоящей встрече Путина с Беннетом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Двадцать второго октября в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Нафтали Беннетом. Имеется в виду рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке», — гласит сообщение.

Ранее новый премьер Израиля и президент России провели телефонные переговоры. Помимо партнерства, стороны обсудили необходимость сохранения исторической правды о Второй мировой войне.