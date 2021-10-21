Сыгравшую Ирину Волк в роликах о Виталии Наливкине отправили в колонию на три месяца

Уссурийский районный суд приговорил к трем месяцам колонии общего режима Ларису Кривоносову, прославившуюся после участия в сатирических роликах о вымышленном чиновнике Виталии Наливкине. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморью.

Женщина получила срок за неоднократное нарушение административных ограничений. В 2017 году она условно-досрочно освободилась из колонии, где отбывала наказания за нанесение тяжких телесных повреждений.

Однако после этого Кривоносова нарушала правила административного надзора, который запрещал ей покидать жилище ночью и выезжать за пределы округа. Это и стало поводом для нового тюремного заключения.

Лариса Кривоносова получила широкую известность после того, как спародировала представителя МВД России Ирину Волк в одном из роликов о вымышленном главе Уссурийска Виталии Наливкине.