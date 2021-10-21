Гаджиев указал на элементарные ошибки Рассказова в матче ЛЕ с «Лестером»

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев выразил недовольство игрой защитника московского «Спартака» Николя Рассказова в матче группового этапа Лиги Европы с «Лестер Сити».

Николай Рассказов провалил второй домашний матч московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, считает Гаджи Гаджиев. В разговоре с изданием «Газета.Ru» экс-тренер «Амкара» и «Анжи» подверг критике игру 23-летнего защитника красно-белых.

«Если соперник принял мяч перед тобой, у тебя ещё есть какие-то шансы. А когда он принимает у тебя за спиной, твоя позиция уже отыграна. И потом защитник бежит, догоняет — и зачем он падает в подкате, если на 90% этот мяч не достает? Это грубые ошибки, которых не имеют права допускать игроки не то что Премьер-Лиги, а первого или второго дивизиона», — подчеркнул Гаджиев.