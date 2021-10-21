США побили рекорд по числу арестованных беженцев

Таможенно-пограничная служба США (United States Customs and Border Protection, CBP) зафиксировала рекордное число арестов на границе с Мексикой. С начала года правоохранители задержали 1,7 миллиона беженцев, которые пытались незаконно проникнуть на территорию Соединенных Штатов.

Для сравнения, в период между 2012 и 2020 годами пограничники арестовывали в среднем по 540 тысяч человек в год. Нынешние цифры являются рекордом по числу задержанных мигрантов за все время существования страны. Газета The Washington Post (WP) сообщает, что случаи незаконного пересечения границы начали учащаться еще в прошлом году, однако после вступления в должность президента Джозефа Байдена их количество возросло в несколько раз.

Только за июль и август сотрудники Таможенно-пограничной службы поймали 200 тысяч нарушителей. Большая часть арестованных – около 367 тысяч – это гаитяне, эквадорцы, кубинцы и венесуэльцы. Следом за ними идут беженцы из Гондураса (309 тысяч), Гватемалы (279 тысяч) и Сальвадора (96 тысяч).

Напомним, сразу после инаугурации демократ остановил строительство «стены Трампа» на границе США и Мексики (строилась по проекту экс-президента Дональда Трампа) и отменил ключевые ограничения на предоставление убежища мигрантам. Теперь миграционный кризис можно назвать «ахиллесовой пятой» администрации Джо Байдена, сетуют журналисты WP.