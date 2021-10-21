Госдума планирует расширить возможность получения маткапитала

Российским семьям за рождение трех и более детей могут начать выдавать материнский капитал в размере полумиллиона рублей. Соответствующий законопроект в ближайшее время готовится к рассмотрению в парламенте, сообщил в Telegram председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Согласно пояснительной записке, рождаемость в прошлом году снизилась до уровня начала 2000-ых. При этом «естественная убыль населения» на фоне пандемии, напротив, всего за год выросла вдвое и составила 688,7 тысячи человек. Таких цифр в России не видели с 2006 года.

«Размер регионального семейного капитала крайне низкий и составляет в среднем около 100–150 тыс.рублей, что вряд ли может стать стимулом для рождения третьего ребенка», — отмечают инициаторы закона. — «Для его получения семья должна прожить в регионе определенное количество лет. В ряде субъектов РФ данная программа по выплате материнского капитала при рождении третьего ребенка завершена».

Сейчас федеральным маткапиталом для многодетных могут воспользоваться только те семьи, которые не получали эту выплату за первого или второго младенца. Авторы инициативы предлагают отказаться от этого принципа.

В случае, если законопроект успешно пройдет все три чтения в Госдуме, уже с 1 января 2022 года за третьего, четвертого и более детей родители будут получать ту же сумму, как при рождении первенца, — в следующем году она составит 503 237,10 рубля за каждого ребенка.

Примечательно, что программа рассчитана не на всю страну, а только на регионы с неблагоприятной демографической ситуацией. Их список будет определять правительство. Известно, что на сегодняшний день лидерами по убыли населения являются девять субъектов: Саратовская, Омская, Кемеровская, Волгоградская, Смоленская, Тульская, Тамбовская области, а также Алтайский край и Мордовия.

Кроме того, в список возможных участников программы могут попасть Воронежская и Ленинградская области — там женщины реже, чем в других регионах РФ, решаются на рождение детей.

Член Совета Федерации от Ульяновской области, аудитор Счетной палаты РФ Сергей Рябухин в разговоре с «Политикой Сегодня» назвал идею о дополнительных выплатах многодетным семьям «правильной». Сенатор отметил, что законопроект, предложенный либерал-демократами, соответствует общефедеральной концепции по улучшению демографии в стране, которую «продвигает» президент Владимир Путин.

«Но надо еще раз посчитать, я просто не видел экономические расчеты, сколько это будет стоить. Принципиально, я думаю, идея заслуживает внимания. Мне кажется, что в пакете предложений, который в загашнике есть у Путина, эта идея в ближайшее время появится», — поделился собеседник «ПС».

Напомним, ранее президент РФ поручил правительству разработать программу по поддержке многодетных семей на Дальнем Востоке. Путин предложил выделять по миллиону рублей за рождение трех и более детей, но при условии их регистрации на территории ДФО.