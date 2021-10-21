Госдеп США указал на продвижение в некоторых областях сотрудничества с Россией

Отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами становятся немного теплее, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

Собеседник издания из Госдепа США отметил, что отношения двух государств в целом остаются «неоднозначными» с острыми разногласиями и подозрениями по многим вопросам.

«Но администрация считает, что она медленно продвигается в некоторых областях повестки дня в области безопасности, которую президент (США Джо. — Прим. ред.) Байден и президент России Владимир Путин определили на своем саммите в Женеве в июне», — подчеркнула газета, ссылаясь на его мнение.

Помимо этого, журналисты сообщили, что главным достижением диалога является существование общей приверженности кибербезопасности и со стороны США, и со стороны России. The Washington Post пришла к выводу, что в отношениях администрации Байдена с Россией началась умеренная оттепель.

Ранее представители минфина США сообщили, что в случае нарушения американских ограничительных мер российская компания «Газпром» понесет наказание. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что такие угрозы не будут воплощены в жизнь, передает телеканал «360».