«Дурачок». Баранец посмеялся над словами Арестовича о мощности украинской армии

Амбициозные заявления, что Украина по мощности своей армии достойна быть на четвертом месте среди членов НАТО, рассмешат даже «сопливых киевских школьников». Так военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец прокомментировал слова внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Ранее помощник Владимира Зеленского заявил, что Украина не только на 100% готова стать полноправным членом Альянса, но и принесет военно-политическому блоку «огромную силу». По словам Арестовича, мощность украинской армии уступает только США, Турции и Франции. По каким критериям ВСУ превосходит армии Германии, Италии и Испании, он уточнять не стал.

Столь опрометчивая уверенность Арестовича вызвала смех у военного обозревателя «КП». В беседе с «Политикой Сегодня» Баранец пошутил, что «при каждом дворе» должен быть «дурачок», веселящий публику «дурацкими заявлениями».

«Киевские аналитики часто называют Арестовича "[Джен] Псаки в штанах". Он придворный скоморох», — иронично отметил собеседник «ПС».

Он добавил, что принимать слова советника президента Украины всерьез невозможно. Опираясь на данные Шведского аналитического института SIPRI, обозреватель «КП» рассказал, что еще лет пять назад украинская армия по своей суммарной мощи находилась на 29 месте в мире, а в составе НАТО она могла бы попасть в лучшем случае на 24 место.

Сегодня моральное состояние, уровень вооружения и качество оружия ВСУ могло бы поставить Украину в составе Альянса на 21 строчку, поскольку ниже только «немощные карликовые армии», например, стран Прибалтики.

Вооруженные силы Украины, продолжил Баранец, фактически на 99% состоят из хорошего, но «ржавого советского старья», а оставшийся процент для Киева в складчину собирают 20 армий НАТО.

«Кто-то дал патроны, кто-то портянки, кто-то бинокли, кто-то старенькие автоматы, кто-то ржавую пушечку. Пестрота вооружения украинской армии», — сострил военный обозреватель «КП».

Поэтому Украина, очевидно, «неровня» сильным и высокотехнологичным армиям, как в США, Германии или Великобритании. В качестве наглядного сравнения, собеседник «ПС» обратил внимание на Францию, которая обладает ядерными бомбами:

«Это все равно что Арестовичу встать рядом с Эйфелевой башней и сказать: "А я выше!"»

Подводя итог, Баранец сказал, что заявление было сделано с одной целью — обратить внимание Альянса в сторону Украины, и в очередной раз «с протянутой рукой» попроситься в его состав.