Сборная России поднялась на 33-е место рейтинга ФИФА после побед над Словакией и Словенией

Российская сборная заняла 33-е место в октябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная России по футболу переместилась с 37-го на 33-е место в рейтинге ФИФА, который на официальном сайте представила пресс-служба организации. Команда Валерия Карпина располагается вслед за Австрией. Сборная России улучшила свое положение в рейтинге ФИФА благодаря двум победам в матчах квалификации ЧМ-2022. Подопечные Карпина обыграли Словению и Словакию, поднявшись на первое место в группе H.

Первое место в рейтинге ФИФА по-прежнему занимает сборная Бельгии. Бразилия и Франция располагаются на втором и третьем местах. В топ-4 также входят сборные Италии и Англии.