Самолет ВВС Индии потерпел крушение во время учебного полета

Самолет военно-воздушных сил Индии потерпел авиакрушение. Истребитель разбился на территории центрального штата Мадхья-Прадеш во время тренировочных полетов, сообщило агентство ANI.

Самолет выполнял учебный полет на территории района Бхинд. На борту воздушного судна находился один пилот. В результате катастрофы он получил ранения.

На место ЧП прибыли правоохранители, спасатели, медики и специальная комиссия, которая устанавливает обстоятельства и причины подобных инцидентов. Подробности аварии пока неизвестны.

В начале сентября на севере Франции разбился туристический легкомоторный самолет, сообщало Федеральное агентство новостей. Он упал в поле вблизи залива реки Соммы. В результате инцидента погибли два человека.