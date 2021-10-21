Украина посчитала угрозой правдивую драму о Донбассе «Солнцепек»

Власти Украины расширили черный список, добавив в него создателей российского фильма «Солнцепек». Под санкциями оказались режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум, продюсеры Генрих Кен и Сергей Щеглов, а также некоторые операторы и актеры.

Полный перечень имен представлен на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины, пишет Ytro.news. Судя по всему, именно страх перед неприглядной правдой заставил Киев внести авторов драмы «Солнцепек» в черный список.

Кинолента повествует о событиях под Луганском. Главный герой пытается спасти семью из зоны боевых действий и случайно становится очевидцем варварских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Фильм основан на реальных событиях и уже поразил многих зрителей своей правдоподобностью. В этом и заключается одна из главных ценностей картины.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин поделился своими впечатлениями о «Солнцепеке». По его словам, вся ситуация вокруг Донбасса связана с «геноцидом русскоговорящего населения», это одно из звеньев «тщательно продуманного врагами плана». Россию и Донбасс им не сломить, о чем и рассказывает фильм, добавил он.