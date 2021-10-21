«Резать по живому». Украина открестилась от Великой Отечественной войны

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины опубликовал специальный глоссарий, с помощью которого страна намеревается бороться с «агрессивными внешнеполитическими действиями России». Спецслужбы убеждены в том, что Москва «инфильтрирует» в украинское информационное пространство термины и словосочетания для «легитимизации псевдогосударственного образования на востоке Украины» и «аннексии Крыма».

В документе под графой «фейк/клише» прописаны 63 выражения, которые, как считают в Киеве, продвигают «российские пропагандистские стратегии». Для каждого из них СНБО подготовил два варианта замены.

«Глоссарий содержит перечень названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендованы для использования органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, СМИ, организациями общественного сектора в связи с временной оккупацией РФ Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — сказано в глоссарии.

Большая часть приведенных «клише» связаны с Крымом. Такие наименования, как «Республика Крым» и «Севастополь» украинским дипломатам предлагают заменить на «временно оккупированную территорию Украины, автономную республику Крым и город Севастополь».

При этом крымские министерства и ведомства на Украине называют «российской оккупационной администрацией», а референдум 2014 года провозглашают «незаконным, неконституционным и имитационным».

Досталось даже Крымскому мосту: глоссарий именует его «незаконно построенным мостовым переходом между временно оккупированной АР Крым и РФ через Керченский пролив». Перекрытие Северо-Крымского канала и подрывы ЛЭП, лишивших два миллиона жителей полуострова пресной воды и электричества, Киев предлагает называть «временным прекращением поставок воды, электроэнергии и товарооборота».

Отдельными пунктами прописана терминология, «связанная с пропагандой исторической памяти». В этом подразделе всего несколько понятий, и одним из них является Великая Отечественная война. По мнению СНБО, такая формулировка на территории Украины недопустима. Вместо нее предлагается говорить «Вторая мировая война» или «советско-немецкая война».

Напомним, во время Великой Отечественной войны, по самым скромным оценкам историков, погибло около двух миллионов украинцев, воевавших в рядах Красной армии. В оккупированных городах и селах УССР нацисты истребили примерно 10 миллионов мирных жителей.

Киеву нужно периодически оглядываться на эти цифры перед принятием решений о подмене понятий, считает историк, доктор философских наук Сергей Лебедев. Победа в Великой Отечественной войне — то немногое, что до сих пор связывает братские народы русских и украинцев. Задача СНБО, как главного исполнителя «идеологической работы» на Украине, заключается в разрыве этих хрупких связей.

«Чтобы окончательно оторвать Украину от России и создать иррациональную взаимную ненависть, нужно покончить со всем, что объединяет два народа, — рассуждает эксперт. — Поскольку это в прямом смысле слова "резать по живому", приходится изощряться. Своей истории у Украины нет, поэтому поднимают на щит какого-нибудь [Степана] Бандеру или пытаются откреститься от "чужой войны". И в этот раз "бандерлоги" не подкачали, но это вряд ли поможет Украине справиться с разложением и упадком. Когда граждан лишают всякой информации, оставляя им только пропаганду, даже украинские элиты начинают терять здравый смысл».

На украино-российский геополитический конфликт авторы глоссария СНБО привыкли смотреть лишь с одной стороны, поэтому в документе он носит название: «Вооруженная агрессия России против Украины». Также в конце украинские чиновники решили прописать статус Южной Осетии и Республики Абхазия. С легкой руки секретарей Совета безопасности они превратились в «оккупированную Россией грузинскую территорию Абхазии» и «оккупированную Россией территорию в Цхинвальском регионе Грузии».