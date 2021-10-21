МИД России предостерег НАТО от принятия Украины в состав объединения

Возможное вступление Украины в НАТО станет опасным шагом и вынудит Москву на ответную реакцию. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Так дипломат прокомментировал слова министра обороны США Ллойда Остина, который заявил, что Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях. Подобные оценки не первый раз озвучивают представители объединения, отметил Руденко.

«Мы все-таки ориентируемся не на официальную позицию, а на конкретные шаги», — обозначил позицию России дипломат в интервью РИА Новости.

Замглавы МИД предостерег НАТО от действий, направленных на принятие Украины в состав военного блока. Любой шаг будет иметь последствия, и в Альянсе понимают это, добавил Руденко.

Ранее шансы на вступление Украины в НАТО оценил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в это верится с трудом, поскольку было очень много подобных заявлений, которые ни к чему не привели.