Экс-депутат Рады Савченко заявила, что Украине «не по карману» вступление в НАТО

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко со скепсисом отнеслась к желанию властей Украины вступить в НАТО. По ее мнению, военно-политический блок можно сравнить с дорогостоящими апартаментами, которые Киеву просто «не по карману».

В эфире телеканала «Наш» Савченко попыталась объяснить логику тех, кто рьяно выступает за присоединение к Альянсу.

«Есть категория военных, которые хотят в НАТО. Это люди, которые несмотря на то, что у нас идет война, очень хотят обойти ее стороной. А еще они хотят такие же зарплаты, как в НАТО, такую форму, одежду, обеспечение. Это очень примитивное видение НАТО», — высказалась экс-депутат.

Она иронично добавила, что тот процент людей, которые поддерживают вступление в состав военно-политического блока, «большие патриоты», потому что на самом деле надеются, что придет «сильная армия» извне и защитит Украину.

Такие «отчизнолюбцы», по словам Савченко, рассчитывают, что силы Альянса будут воевать за Киев, а они в это время будут спокойно зарабатывать себе капитал где-то на просторах «большой Европы».

Ранее экс-депутат Рады назвала Соединенные Штаты «колонизатором», который не сотрудничает со странами, а использует их. По этой причине Украине пора стать самостоятельным государством и полностью выйти из-под контроля Запада, уверена Савченко.