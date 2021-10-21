Депутат Госдумы Андрей Макаров предложил отказаться от поддержки малоимущих граждан

Во время кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, Правительству России удалось добиться снижения уровня бедности. И поскольку число малообеспеченных граждан сократилось, государству больше не нужно выплачивать дополнительные субсидии или использовать иные меры поддержки населения. С таким заявлением на пленарном заседании выступил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«На фоне повсеместного повышения уровня бедности во всех странах практически, где разбрасывались, как говорят, «вертолетные деньги», у нас в стране в самый тяжелый 2020 год уровень бедности сократился — 12,1%. В кризис бедность не возросла, а сократилась», — отстаивал свою точку зрения депутат.

По убеждению парламентария, таких показателей удалось доиться благодаря грамотной бюджетной политике.

Несмотря на призыв Макарова лишить россиян финансовой помощи от государства, правительство продолжает вводить новые меры поддержки населения. Так, премьер-министр Михаил Мишустин на днях подписал распоряжение выделить 28,3 млрд рублей многодетным семьям.