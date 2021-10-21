Лукашенко считает, что власть внутри Белоруссии должна быть сбалансированной

Белоруссия должна быть президентской республикой с внутренней сбалансированной властью. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии встретится с рабочей группой по доработке проекта новой Конституции. Лукашенко пояснил, что Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то рвется на пост главы государства, а чтобы обеспечить сдерживание и противовес.

«Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что задача рабочей группы заключается в продолжении начатой Конституционной комиссией деятельности.

Александр Лукашенко ранее допустил новые протесты в республике. По мнению президента, волнения могут начаться перед конституционным референдумом, который пройдет в феврале.