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Постпред России при ОЗХО Шульгин обвинил организацию в сокрытии деталей по делу Навального

Постпред России при ОЗХО Шульгин обвинил организацию в сокрытии деталей по делу Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не раскрывает России формулу вещества, которым якобы был отравлен блогер Алексей Навальный. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

В организме Навального были обнаружено вещество, которое по характеристикам похоже на указанное в химической конвенции. Это все, что в качестве ответа предоставила немецкая сторона, сказал Шульгин.

«Формулу вещества не раскрывают. Немцы в своем ответе на наш последний запрос воспроизвели просто формулировку <...> из доклада ОЗХО о том, как они осуществляли техническое содействие», — объяснил Шульгин.

Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после ухудшения самочувствия в самолете. По результатам обследований врачи поставили диагноз — нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. Медики не обнаружили отравляющих веществ в анализах блогера.