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Вычеркнуть из списка. Ищенко объяснил, почему англичане отказались помогать Киеву деньгами

Вычеркнуть из списка. Ищенко объяснил, почему англичане отказались помогать Киеву деньгами

Великобритания решила сократить финансовую поддержку Украине в следующем году. Как передает RT со ссылкой на доклад библиотеки палаты общин, Киев был исключен из списка получателей официальной помощи в целях развития (ОПР) в 2021-2022 гг. Всего в перечне находилось 46 государств. Но теперь Соединенное королевство решило сократить его из-за последствий пандемии коронавируса.

Таким образом впервые с 2013 года Лондон не выполнит поставленную ООН задачу по выделению 0,7% валового национального дохода (ВНД) на помощь другим. Вместо этого будет выделено лишь 0,5% ВНД.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко назвал «очевидным», что британские власти в первую очередь урезали финансовую поддержку именно Украине.

«Кто-то должен был оказаться в этом списке. Значит, кто для вас менее важен, того вы и исключаете первым», — подчеркнул он в комментарии «ПС».

Политолог напомнил, что в приоритете у Великобритании — члены Содружества наций, куда входят почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.

«Очевидно, что страны, которые когда-то были ее колониями, или же те, кто находится на стратегических путях, значимых для Великобритании, куда важнее Украины. Именно поэтому Великобритания их оставляет, а Украину исключает из числа получателей помощи», — заключил эксперт.

Ранее газета The Times сообщила о том, что Великобритания впервые ведет переговоры с украинскими властями по поводу продажи ей вооружений, в том числе ракет Brimstone. По сведениям издания, их стоимость составляет около £100 тыс. ($138 тыс.) за каждую. До этого оружие использовалось британскими королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии.

Справка ПС

Официальная помощь в целях развития (ОПР) призвана содействовать экономическому росту и благосостоянию развивающихся стран. Финансовая поддержка может либо предоставляться на двусторонней основе — от донора к получателю, либо же направляться через многостороннее агентство по развитию, например, ООН или Всемирный банк.

В меры поддержки входят гранты, льготные кредиты, а также техническая помощь. При этом в структуру ОПР не включаются займы на военные нужды.

Согласно данным ООН, официальный ориентир по объему предоставляемой помощи установлен на уровне 0,7% от ВНД стран-доноров. В 2019 году лишь 7 странам удалось достичь этого показателя: Дании, Люксембургу, Норвегии, Швеции, Турции, Великобритании и ОАЭ.

В 2020 году объем ОПР увеличился в 16 государствах, причем самые большие показатели продемонстрировали США, Франция, Германия, Норвегия и другие. Сокращение поддержки наблюдалось в Великобритании, Австралии, Италии и Корее. В общей сложности за прошлый год было выделено $161 млрд, хотя могло бы быть $164 млрд.

Что касается Великобритании, то в 2019 году больше всего субсидий королевство направило в Афганистан ($402,7 млн), Пакистан ($390 млн), Эфиопию ($383,4 млн), Бангладеш ($334,1 млн) и Йемен ($332,4 млн).