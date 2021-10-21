«Дохлое дело». Экс-премьер Украины Азаров ответил на обвинения в госизмене

Бывший премьер-министр Украины 73-летний Николай Азаров высмеял попытки нынешней власти привлечь его к уголовной ответственности за якобы госизмену. По данным ГБР, накануне киевский суд вынес решение о заочном аресте экс-главы кабмина.

Суть обвинений состоит в том, что Азаров, будучи главой украинского правительства с 2010 по 2014 годы, состоял в сговоре с рядом лиц, в числе которых значится и экс-президент Виктор Янукович, а также подписал соглашение между РФ и Украиной. Документ позволил войскам Черноморского флота обосноваться на территории бывшей советской республики. Позднее это якобы поспособствовало переходу Крыма в состав России.

Сам «арестованный» назвал обвинение «дурацким». Он напомнил, что соглашение было подписано в соответствии с буквой закона легитимными на тот момент правительством и президентом. И, ко всему прочему, официально одобрено Верховной радой.

А вот у нынешнего руководства страны, по мнению Азарова, есть явные пробелы в знании законов. Экс-премьер отметил, что его юристов даже не проинформировали о дате судебного заседания по избранию меры пресечения, как того требует уголовно-процессуальный кодекс.

«Эти идиоты таким образом пытаются отвлечь внимание людей от того, что они бездарно разваливают экономику Украины, повышают тарифы, делают жизнь людей невыносимой, отвлечь от оффшоров Зеленского. Поэтому и притаскивают какое-то дохлое дело», — резюмировал бывший политик.