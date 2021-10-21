Reuters считает, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Евросоюзом в 2022 году

Регулирующий орган Европейского союза в области лекарственных средств (EMA) может начать проверку российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в 2022 году, сообщает издание Reuters.

Согласно данным издания, для проверки российского препарата против коронавирусной инфекции «Спутник V» ЕМА требуется ряд документов. Их необходимо предоставить регулятору до конца ноября 2021 года.

«Если требуемые данные будут получены к концу ноября, регулирующие органы вполне могут принять решение в I квартале 2022 года», — сообщил источник Reuters.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее возобновила рассмотрение заявки на одобрение «Спутника V». Об этом сообщил телеканал «360».

«Спутник V» — комбинированная векторная вакцина. Она состоит из двух доз, в составе которых находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы, доставляющие в организм ген коронавирусного S-белка.