Президентская партия «Слуга народа» лишилась лидерства в рейтинге популярности на Украине

Правящая партия «Слуга народа» уступила в популярности «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Киевский международный института социологии (КМИС) на основании проведенного опроса.

Таким образом, за «Европейскую солидарность» Порошенко оказались готовы проголосовать 13,9% жителей против 13,7% у «Слуги народа». Третье и четвертое места поделили между собой «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко — 12% и «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%.

Социологи считают, что снижение популярности президентской партии связано с отрицательной оценкой ее работы.

«По мнению 44,9% респондентов, нынешняя власть не отличается от предыдущей. В то же время 29,9% считают нынешнюю власть хуже предыдущей, а 22%, напротив, считают нынешнюю власть лучше», — пояснили в социологической службе.

Опрос проводился в период с 15 по 18 октября методом телефонного обзвона. В ходе него проинтервьюировали 1 200 украинских граждан.

Ранее депутат от партии «Слуга народа» Владлен Неклюдов заявил об угрозе национальной безопасности Украины от кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей Петру Порошенко. По мнению украинского парламентария, экс-президент продолжает работу на территории России и тем самым «пополняет бюджет страны-агрессора».