Глава Крыма Аксенов объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября на фоне пандемии

Власти Крыма объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября на фоне распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина объявил выходными с 30 октября по 7 ноября. Об этом Аксенов написал в своих аккаунтах в социальных сетях. Нерабочие дни предполагают сохранение заработной платы.

«Глава государства четко обозначил главные цели такой меры: максимально защитить жизнь и здоровье граждан, сбить пик новой волны эпидемии. Чтобы достичь эти цели, всем нам очень важно проявить ответственность, терпение и дисциплину», — написал глава республики.

Аксенов призвал жителей Крыма и прибывающих на полуостров туристов с пониманием отнестись к вынужденным мерам. Он порекомендовал отказаться от выездов на природу, снизить количество контактов и соблюдать санитарные требования в период объявленных выходных.

Как сообщалось ранее, в Крыму ввели систему QR-кодов для посещения публичных мест. Предоставить сертификат о вакцинации нужно в заведениях общественного питания, культуры и досуга.

Врачи из Великобритании до этого рассказали как распознать коронавирусную инфекцию по кашлю. Точную информацию о наличии болезни могут дать только тесты, сообщает телеканал «360».