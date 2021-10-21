Глава ведущей фракции Европарламента Вебер не исключил возможный выход Польши из ЕС

Польша может покинуть Европейский союз из-за спора между Варшавой и Брюсселем о приоритете права ЕС над национальным, рассказал глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

Политик дал комментарий изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland в преддверии саммита ЕС, который состоится с 21 по 22 октября. По словам Вебера, важно найти компромиссное решение по вопросу правового спора между Польшей и Евросоюзом.

«Речь идет о принципиальном вопросе, заключающемся в том, принимает ли ЕС право и независимость правосудия. То, что эта тема до сих пор не обсуждалась, является провалом Европейского совета», — считает депутат.

Он уточнил, что Евросовету не надо бояться дебатов. Вебер уверен, что если вопрос верховенства законодательства и норм действия европейского права не решат, то Польша может выйти из ЕС «через черный ход».

В начале октября Конституционный суд Польши признал превосходство основного закона страны перед общеевропейским правом. В Еврокомиссии пригрозили Варшаве штрафом.

Британский колумнист Мэтью Линн уверен, что в этой ситуации победит Польша. Он считает, что ЕС не станет перечить Варшаве и пытаться заставить ее играть по своим правилам, так как последствия могут быть очень опасными, сообщает телеканал «360».