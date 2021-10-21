Жириновский предрек войну в 2027 году после празднования своего 80-летия

Основным направлением нападения на Российскую Федерацию станет Украина, на территории которой Североатлантический альянс складирует боеприпасы, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, страны НАТО подвозят к российским границам вооружение и боеприпасы зачастую под видом совместных с Киевом военных учений. Жириновский подчеркнул, что любые такие действия являются подготовкой к войне.

«Под дурачка играть не надо, "ну там учения провели". Это очередной этап подготовки к войне, и очередные учения 2027 года превратятся в поле битвы, начнётся настоящая война, потому что в рамках учения легче всего подойти к территории противника», — считает Жириновский.

На вопрос журналиста, почему в качестве даты начала войны лидер ЛДПР назвал именно 2027 год, Жириновский ответил, что хочет спокойно встретить свое 80-летие, которое наступит в 2026-м.

Ранее он сравнил пандемию коронавируса с гражданской войной. По его словам, COVID-19 в этом случае является наступающими красными, а вакцина — обороняющимися белыми, сообщает телеканал «360».