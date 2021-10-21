Эпидемиолог Хафизов допустил возможность распространения штамма коронавируса AY.4.2 в России

Российские медики уже начали сообщать о единичных случаях заражения штаммом коронавируса «Дельта» AY.4.2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Новая мутация может получить широкое распространение в России. Степень заразности AY.4.2 пока не определена, ученые исследуют этот вопрос. Британские специалисты предполагают, что штамм может быть на 10-15 процентов заразнее «Дельты».

«Вариант AY.4.2 линии "Дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных VGARus. В некоторых кругах новый геновариант называют "Дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», — сказал Хафизов журналистам.

AY.4.2, как и во всем мире, может распространиться в России и увеличить уровень заболеваемости. Обезопасить от штаммов коронавируса может только вакцинация. Все зарегистрированные в РФ препараты признаны эффективными.