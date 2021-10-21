Моряки ТОФ почтили память членов экипажа субмарины С-178 в Приморье

Военнослужащие Тихоокеанского флота Российской Федерации провели памятный митинг в честь погибших 40 лет назад членов экипажа дизельной подводной лодки С-178. Об этом сообщили в ТОФ.

Субмарина С-178 затонула 21 октября 1981 года из-за столкновения с РФС «Рефрижератор-13». В результате инцидента погибло 32 человека, которых затопило водой меньше чем за полминуты.

«На Морском кладбище Владивостока у братской могилы членов экипажа погибшей подводной лодки "С-178" состоялся памятный митинг с участием военнослужащих ТОФ, ветеранов-подводников, родственников погибших...В 40-ю годовщину со дня гибели корабля подводники ТОФ вспомнили погибших героев. У могилы состоялся траурный митинг», — указали в ТОФ.

Моряки возложили к братскому захоронению венки и цветы в память о погибших. В реквиеме также приняли участие почетный караул и оркестровый взвод ТОФ.