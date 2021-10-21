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Омская область подала заявку на строительство нового аэропорта

Омская область подала заявку на строительство нового аэропорта

Руководство Омской области подало заявку на создание нового аэропорта Федоровка. По проекту уже найдены инвесторы, готовые вложить 13 млрд. рублей личных средств, заявил губернатор Александр Бурков во время выступления с бюджетным посланием региональному заксобранию.

Глава региона отметил, что область рассчитывает на содействие со стороны федерального центра в этом вопросе. Бурков допустил, что заявка Омской области на приобретение инфраструктурного бюджетного кредита сверх лимита в скором времени может быть одобрена.

«В рамках предоставленного региону лимита уже одобрена наша заявка на 372 млн рублей по двум проектам: логистический парк "Солнечный" и электроснабжение особой экономической зоны», — также подчеркнул Бурков на выступлении.

В рамках послания заксобранию губернатор Омской области отметит ведущие векторы развития экономической и социальной политики региона на 2022 год. Особый акцент планируется сделать на темах инвестиций, соцподдержки, развития медицины и сельских территорий, инфраструктуры, организации комфортной городской среды, постройки и ремонта дорог, а также социальных и спортивных сооружений.