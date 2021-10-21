Власти Хабаровска обязали привить 80% работник сфер услуг до конца года

Число работников, которым нужно пройти вакцинацию от COVID-19, увеличили до 80% в Хабаровском крае. Соответствующее постановление выпустила главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева.

Согласно принятому документу, вакцинации подлежат сотрудники сфер услуг, ЖКХ и транспорта. До 20 ноября текущего года компании должны организовать проведение прививок первой дозой или однокомпонентным препаратом.

«В срок до 20 декабря [организовать проведение прививок — Прим. ред.] вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, прошедшей регистрацию в Российской Федерации не менее 80% от общей численности работников», — говорится в постановлении санитарного врача.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу расценивается как неблагополучная. Согласно документу, за последние три недели в Хабаровском крае наметилась тенденция к росту числа новых случаев заражения. По данным Роспотребнадзора, заболевших выявляют среди занятых в сферах услуг и пользующихся общественным транспортом.