Арестович рассказал о состоянии Кравчука после операции в Германии

Бывший президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук еще находится в Германии после успешно перенесенной операции на сердце.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сказал, что экс-глава украинского государства находится в добром здравии. Сейчас он проходит реабилитацию после хирургического вмешательства.

«С господином Кравчуком немного деликатный вопрос. Он заключается в том, что родственники и близкие просили не комментировать. Но поскольку есть общественный интерес, информацию можно озвучить. Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родственники говорят, что она довольно успешная. Сможем ли мы увидеть его до конца года — неизвестно», — прокомментировал ситуацию чиновник в эфире телеканала «Наш».

Леонид Кравчук в конце июня этого года перенес операцию на сердце. После этого украинские СМИ распространили информацию, что он не будет принимать участие в переговорах по урегулирования ситуации в Донбассе. Некоторые издания и вовсе заявили, что Кравчук до сих пор находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.