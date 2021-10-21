Градоначальник Киева Кличко сообщил о прошедшей личной встрече с президентом Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко провел первую в 2021 году личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил сам градоначальник украинской столицы.

Переговоры прошли в офисе украинского лидера. Основной и самой длительной темой обсуждения между мэром и главой государства стали проблемы, которые присутствуют в Киеве.

«Мы действительно встретились. В первый раз за последний год. Говорили долго о проблемах столицы», — заявил Кличко в беседе с журналистами украинского издания ZN.UA.

Градоначальник утверждает, что договорился о переговорах с Зеленским при личной встрече на реквиеме по случаю 80-й годовщины начала массовых расстрелов в урочище Бабий Яр. Чиновник указал, что не обсуждал с главой государства готовящийся законопроект о разъединении полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).