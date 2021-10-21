Песков рассказал о планах Путина провести большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин намерен провести традиционную большую пресс-конференцию в конце года, сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, намерен ли глава государства в конце года встретиться с прессой и ответить на ряд актуальных вопросов. Чиновник ответил утвердительно.

«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России.

Владимир Путин встречается с журналистами на пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Лишь однажды была сделана пауза. Это произошло, когда нынешний глава государства занимал пост премьер-министра.