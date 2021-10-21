Билл Клинтон рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы

Экс-президент США Билл Клинтон выписался из больницы. Он адресовал всем, кто за него переживал, видеообращение и сообщил о своем отличном самочувствии. Ролик размещен в социальной сети Twitter.

Бывшего главу государства госпитализировали в штате Калифорния 12 октября, однако известно об этом стало лишь спустя несколько дней. По информации телекомпании CNN, у 42-ого президента США произошло заражение крови. Клинтона выписали из больницы 17 октября.

«Я очень рад возвращению домой. Чувствую себя отлично, наслаждаюсь прекрасной осенней погодой», — сказал Клинтон.

Политик поблагодарил медицинский персонал больницы, где проходил лечение, а также порекомендовал людям тщательней следить за своим здоровьем. Представитель Клинтона Анхель Уренья отметил, что экс-президент планирует вернуться в свой дом в Нью-Йорке, где продолжит лечиться с помощью антибиотиков.