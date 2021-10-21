Профессор Гарварда Колтон исключил возможность вступления Украины в НАТО

Украинским властям стоит признать, что членство в НАТО для страны невозможно, так как в Европе нет консолидированного мнения на этот счет. Такое мнение выразил декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон.

Профессор сказал, что такие решения должны приниматься единогласно. Вместе с тем США не готовы идти на дополнительные риски ради Украины.

«Киеву следует признать, что членство в НАТО на данный момент для них практически невозможно, потому что для этого потребуется единодушное согласие со стороны европейцев, а этого просто не произойдет», — заявил эксперт в интервью газете «Известия».

Колтон напомнил об инциденте в Керченском проливе и Азовском море. В обоих случаях Вашингтон ясно дал понять, что не намерен идти на провокации против России. Поэтому Киеву стоит в конце концов осознать, что у американской поддержки тоже есть свои границы. Страна, в первую очередь, действует, исходя из своих национальных интересов.