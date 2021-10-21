Times: Великобритания может продать Украине ПТУР Brimstone

Правительство Великобритании впервые подняло вопрос о продаже Украине средств летального оружия, в частности противотанковых управляемых ракет Brimstone. Об этом пишет издание The Times.

Причиной переговоров о поставках вооружения ВСУ стали неподтвержденные слухи, что РФ якобы «попытается использовать» энергетический кризис и захватит территорию Украины. Кроме того, таким методом Лондон намерен укрепить свое сотрудничество с Киевом на фоне выхода из ЕС и строительства «СП-2».

Украина обсуждает закупку ракет «земля-земля» для катеров своего флота. Также обговаривается возможность поставок ПТУР Brimstone для авиации, которые обойдутся ВСУ в 138 тысяч долларов.

Офис президента Украины Владимира Зеленского уточнил, что Соединенное Королевство может переоснастить ВМС страны современными ракетными катерами, соответствующими стандартам НАТО. Стоимость такой модернизации обойдется Киеву в 1,4 миллиарда долларов.