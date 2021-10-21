Чехия заявила о необходимости пересмотра отношений с Россией и КНР

Новая правящая коалиция Чехии считает необходимым пересмотр взаимоотношений между Российской Федерацией и КНР. Об этом заявил участник команды по подготовке программы правительства страны Мартин Дворжак.

Политик сообщил, что обновленная программа также предусматривает развитие взаимоотношений с ФРГ. Кроме того, предполагается, что будет создано стратегическое партнерство с Израилем.

«В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР», — сказал Дворжак, который является одним из возможных кандидатов на пост главы МИД в новом кабмине.

Новое Правительство Чехии ставит в приоритет реализацию прав человека на территории всей республики. Также Дворжак объявил о наращивании военного потенциала страны. На эти цели власти планируют выделить два процента от ВВП.