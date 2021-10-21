Дональд Трамп запустит собственную соцсеть в начале 2022 года

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о создании собственной медиагруппы Trump Media & Technology Group, в рамках которой будет запущена социальная сеть под названием TRUTH social.

Приложение для социальной сети уже доступно для предзаказа в интернет-магазине App Store. В ноябре оно будет проходить тестирование, а уже в начале следующего года предполагается запуск проекта.

«Я создал TRUTH Social и TMGT, чтобы дать отпор тирании технологических гигантов», — говорится в распространенном от имени политика пресс-релизе компании.

Главная задача медиагруппы — дать право высказаться каждому американцу, который вынужден жить в обществе, где «любимого американского президента заставили замолчать», пояснил республиканец. Для этого необходимо создать достойного соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые используют свое влияние, чтобы заставить замолчать всех несогласных в Соединенных Штатах, подытожил Трамп.