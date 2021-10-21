Пункт вакцинации от COVID-19 запланировали установить в здании Верховной рады

Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции намерены установить в Верховной раде Украины, сообщила пресс-служба парламента, ссылаясь на постановление комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Ранее члены организации согласовали решение, по которому на период карантина устанавливаются определенные правила допуска в административные здания. Они касались депутатов, сотрудников, посетителей, а также журналистов. Теперь же решение было пересмотрено.

«Поручить аппарату организовать пункт вакцинации от COVID-19 в помещении Верховной рады в пленарные недели», — говорится в сообщении.

Аппарат Рады обязан до 15 ноября соорудить соответствующие пункты. Кроме того, в парламенте страны рассматривается решение, согласно которому вход непривитым депутатам и посетителям будет запрещен.